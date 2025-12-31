МИД Украины вызвал дипломатов двух стран из-за распространения российской лжи об «атаке» на Путина

Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе на беседы глав дипломатических миссий Индии и Пакистана.

Украинский МИД. Фото: из открытых источников

Эти две страны были среди поддержавших фейк Москвы об "атаке" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Об этом пресс-служба МИД сообщила в соцсетях.

Во время разговоров в МИДе временному поверенному по делам Индии в Украине и временному поверенному по делам Пакистана в Украине донесли неприятие заявлений премьера Пакистана Шахбаза Шарифа и премьера Индии Нарендры Моди, поддержавших фейк россиян.

"Надеемся, что главы этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками РФ по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой Россия уже четвертый год ведет неоправданную и непровоцированную агрессию", — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что соответствующие меры приняло также посольство Украины в ОАЭ по аналогичным заявлениям эмиратской стороны.

Вместе с тем посольства Украины в государствах Центральной Азии донесли до чиновников этих стран позицию по недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам РФ сорвать мирный процесс.

"С удивлением обратили внимание на официальные реакции узбекской, казахской, киргизской, туркменской и таджикской сторон на вымышленное Россией нападение на резиденцию Путина, которое не имеет никаких подтверждений в эмпирической действительности и было официально опровергнуто украинской стороной", — заявили в МИД.

Как сообщал портал "Комментарии", высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас отметила, что заявления России о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не стоит воспринимать серьезно. По ее словам, Кремль сознательно распространяет подобные утверждения, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных процессов, происходящих вокруг поиска мира.