Мости готують до підриву: Литва різко прискорює укріплення кордону з Росією та Білоруссю

У Литві пришвидшили масштабні роботи з укріплення державного кордону — частину мостів готують до можливого підриву у разі воєнної загрози. Про це повідомляє LRT з посиланням на підтвердження литовських військових.

Литва готується до найгіршого сценарію — на кордоні встановлюють вибухові кріплення на мостах

Жителі прикордонних районів звернули увагу на активні ремонтні роботи поблизу кордону з Білоруссю. Як з’ясувалося, йдеться не про звичайне оновлення інфраструктури. Литовські Збройні сили підтвердили, що ці заходи є частиною реалізації оборонних рішень, погоджених ще в липні минулого року.

За офіційною інформацією, на окремих мостах встановлюють інженерні конструкції для кріплення вибухових речовин. У разі війни це дозволить оперативно підірвати об’єкти та заблокувати просування військової техніки противника.

"Вибір мостів і доріг здійснюється з урахуванням природних перешкод та їх стратегічної важливості для системи оборони Литви", — зазначили військові у коментарі LRT.

Паралельно вздовж кордону вже створено інженерні смуги загороджень, проєктуються траншеї для контролю водних потоків, відновлюються меліоративні системи, формуються лісові ділянки та впроваджуються додаткові заходи безпеки для цивільного руху.

Такий підхід не є унікальним для регіону. Подібну стратегію роками реалізує Фінляндія, яка має понад 1300 кілометрів сухопутного кордону з Росією. Президент Фінляндії Александр Стубб раніше наголошував: Європа має готуватися до найгіршого, щоб уникнути його.

Водночас у Литві частина політиків та громадськості критикує такі дії, називаючи їх "нагнітанням воєнної істерії". Військові ж наполягають: підготовка до оборони має стати постійною і звичною частиною життя.

"Російська загроза в довгостроковій перспективі залишається незмінною. Саме тому постійна підготовка — ключ до ефективного стримування", — підкреслюють у Збройних силах.

Литовська влада наголошує, що інформування суспільства має відбуватися без паніки, але з чесним поясненням реальності та ризиків, з якими країна стикається в умовах нестабільної безпекової ситуації у регіоні.

