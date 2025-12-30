Мосты готовят к подрыву: Литва резко ускоряет укрепление границы с Россией и Белоруссией

В Литве ускорили масштабные работы по укреплению государственной границы — часть мостов готовится к возможному подрыву в случае военной угрозы. Об этом сообщает LRT со ссылкой на подтверждение литовских военных.

Литва готовится к худшему сценарию — на границе устанавливают взрывные крепления на мостах

Жители приграничных районов обратили внимание на активные ремонтные работы вблизи границы с Беларусью. Как выяснилось, речь идет не об обычном обновлении инфраструктуры. Литовские вооруженные силы подтвердили, что эти меры являются частью реализации оборонных решений, согласованных еще в июле прошлого года.

По официальной информации, на отдельных мостах устанавливают инженерные конструкции для крепления взрывчатых веществ . В случае войны это позволит оперативно взорвать объекты и заблокировать продвижение военной техники противника.

"Выбор мостов и дорог осуществляется с учетом естественных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы", — отметили военные в комментарии LRT.

Параллельно по границе уже созданы инженерные полосы заграждений, проектируются траншеи для контроля водных потоков, восстанавливаются мелиоративные системы, формируются лесные участки и внедряются дополнительные меры безопасности для гражданского движения.

Такой подход не уникален для региона. Подобную стратегию годами реализует Финляндия, имеющая более 1300 км сухопутной границы с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб ранее подчеркивал: Европа должна готовиться к худшему во избежание его.

В то же время, в Литве часть политиков и общественности критикует такие действия, называя их "нагнетанием военной истерии". Военные настаивают: подготовка к обороне должна стать постоянной и привычной частью жизни.

Российская угроза в долгосрочной перспективе остается неизменной. Именно поэтому постоянная подготовка – ключ к эффективному сдерживанию", – подчеркивают в Вооруженных силах.

Литовские власти подчеркивают, что информирование общества должно происходить без паники, но с честным объяснением реальности и рисков, с которыми страна сталкивается в условиях нестабильной ситуации безопасности в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что обязательную эвакуацию населения из-за усиления боевых действий объявили в десятках населенных пунктов двух областей Украины – Днепропетровской и Черниговской.