logo_ukra

BTC/USD

96759

ETH/USD

3194.38

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Молдова закриває «Російський дім» – парламент проголосував за розрив культурної угоди з рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Молдова закриває «Російський дім» – парламент проголосував за розрив культурної угоди з рф

Парламент Молдови зробив крок до остаточного закриття проросійського центру, який місцева влада назвала інструментом інформаційного впливу Кремля.

14 листопада 2025, 17:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Парламент Молдови підтримав рішення про закриття "Російського дому" в Кишиневі, проголосувавши за денонсацію угоди про культурне співробітництво з росією. Про це повідомило молдовське видання NewsMaker – саме ця угода дозволяла російському центру працювати в країні.

Молдова закриває «Російський дім» – парламент проголосував за розрив культурної угоди з рф

Кишинів ліквідує «Російський дім» після звинувачень у підриві суверенітету

За розрив документу проголосували 60 депутатів з проєвропейських партій "Дія і солідарність" та "Демократія дому". Проти виступили комуністи, соціалісти, блок "Альтернатива" та "Наша партія". Минулого тижня цей крок підтримав і уряд Молдови. Кремль у відповідь заявив, що вважає це "виявом антагонізму".

Міністр культури Крістіан Жардан наголосив, що "Російський дім" фактично не був культурною установою, а працював як структура, діяльність якої спрямовувалася на підрив суверенітету Молдови. За його словами, центр використовували як інструмент поширення викривленої риторики та впливу на інформаційний простір країни, що створює загрозу не лише для Молдови, а й для регіону.

Ініціатива щодо закриття з’явилася після того, як МЗС Молдови заявило про неодноразові порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами. У Кишиневі підкреслили, що це становить серйозну небезпеку для громадян і є черговим недружнім кроком Москви.

Нагадаємо, портал "Коментарі" нещодавно повідомляв, що Болгарія, Румунія та Молдова активно шукають способи уникнути зупинки своїх нафтопереробних підприємств, що належать російській компанії "Лукойл". Рішення Сполучених Штатів включити компанію до санкційного списку створило серйозну загрозу для діяльності її дочірніх структур у країнах Східної Європи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини