Парламент Молдови підтримав рішення про закриття "Російського дому" в Кишиневі, проголосувавши за денонсацію угоди про культурне співробітництво з росією. Про це повідомило молдовське видання NewsMaker – саме ця угода дозволяла російському центру працювати в країні.

Кишинів ліквідує «Російський дім» після звинувачень у підриві суверенітету

За розрив документу проголосували 60 депутатів з проєвропейських партій "Дія і солідарність" та "Демократія дому". Проти виступили комуністи, соціалісти, блок "Альтернатива" та "Наша партія". Минулого тижня цей крок підтримав і уряд Молдови. Кремль у відповідь заявив, що вважає це "виявом антагонізму".

Міністр культури Крістіан Жардан наголосив, що "Російський дім" фактично не був культурною установою, а працював як структура, діяльність якої спрямовувалася на підрив суверенітету Молдови. За його словами, центр використовували як інструмент поширення викривленої риторики та впливу на інформаційний простір країни, що створює загрозу не лише для Молдови, а й для регіону.

Ініціатива щодо закриття з’явилася після того, як МЗС Молдови заявило про неодноразові порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами. У Кишиневі підкреслили, що це становить серйозну небезпеку для громадян і є черговим недружнім кроком Москви.

Нагадаємо, портал "Коментарі" нещодавно повідомляв, що Болгарія, Румунія та Молдова активно шукають способи уникнути зупинки своїх нафтопереробних підприємств, що належать російській компанії "Лукойл". Рішення Сполучених Штатів включити компанію до санкційного списку створило серйозну загрозу для діяльності її дочірніх структур у країнах Східної Європи.