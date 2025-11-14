Парламент Молдовы поддержал решение о закрытии "Русского дома" в Кишиневе, проголосовав за денонсацию соглашения о культурном сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker – именно это соглашение позволяло российскому центру работать в стране.

Кишинев ликвидирует «Русский дом» после обвинений в подрыве суверенитета

За разрыв документа проголосовали 60 депутатов из проевропейских партий Действие и солидарность и Демократия дома. Против выступили коммунисты, социалисты, блок "Альтернатива" и "Наша партия". На прошлой неделе этот шаг поддержало и правительство Молдовы. Кремль в ответ заявил, что считает это "проявлением антагонизма".

Министр культуры Кристиан Жардан подчеркнул, что "Русский дом" фактически не являлся культурным учреждением, а работал как структура, деятельность которой направлялась на подрыв суверенитета Молдовы. По его словам, центр использовался как инструмент распространения искаженной риторики и влияния на информационное пространство страны, что создает угрозу не только Молдове, но и региону.

Инициатива по закрытию появилась после того, как МИД Молдовы заявил о неоднократных нарушениях воздушного пространства страны российскими ударными дронами. В Кишиневе подчеркнули, что это представляет серьезную опасность для граждан и является очередным недружественным шагом Москвы.

