Миллиарды под угрозой: Россия может потерять огромные инвестиции в Венесуэле после падения Мадуро

После силового устранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его доставки в Нью-Йорк, где он предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме, Россия оказалась перед риском потери десятков миллиардов долларов , вложенных в венесуэльскую экономику.

Крах союзника Путина: что будет с российскими деньгами после ареста президента Венесуэлы

По подсчетам Reuters , с 2006 по 2017 годы Кремль предоставил правительству Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA около 17 миллиардов долларов в виде кредитов, авансов и прямых инвестиций.

Как Россия "вкладывалась" в режим Мадуро

Первые $2,2 млрд Венесуэла получила еще при Уго Чавесе — деньги пошли на закупку российского оружия, в том числе танков Т-72 и зенитных комплексов С-300. После прихода Мадуро долги только росли.

К 2017 году Каракас был должен Москве уже $3,5 млрд , но из-за экономического коллапса и санкций не мог их вернуть. Тогда Владимир Путин согласился отсрочить выплаты на 10 лет с погашением основной суммы в 2024-2027 годах.

"Роснефть", нефть и долги

Во второй половине 2010-х главным кредитором Венесуэлы стала "Роснефть". В обмен на финансовую поддержку российская компания получила доли в ключевых нефтедобывающих проектах страны.

По данным Reuters, правительство Мадуро расплачивалось с Кремлем венесуэльской нефтью , которую "Роснефть" перепродавала на мировом рынке, помогая режиму избежать дефолта.

В 2020 году, после введения санкций против PDVSA, "Роснефть" формально вышла из Венесуэлы, передав активы специально созданной государственной структуре "Росзарубежнефть".

Теперь все решает Вашингтон

После свержения Мадуро ситуация кардинально изменилась. Контроль над нефтяными месторождениями фактически оказался в руках администрации США. Дональд Трамп уже обвинил Венесуэлу в "хищении американской нефти".

"Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность, а социалистический режим ее украл", — заявил Трамп.

Он также сообщил, что США намерены восстановить нефтяную инфраструктуру Венесуэлы и активно продавать нефть на мировые рынки .

Что это значит для России

На фоне смены власти в Каракасе российские инвестиции, кредиты и нефтяные активы могут быть потеряны или национализированы , а миллиарды долларов списаны как безнадежные.

Фактически Кремль рискует потерять одного из своих ключевых геополитических союзников вместе с деньгами, вложенными в его содержание.

Напомним, "Комментарии" ранее передавали, что Россия оказалась крайне недовольной атакой США Венесуэлы.