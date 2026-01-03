Мільярди доларів для агресора: США масово купують російські добрива попри війну

Сполучені Штати Америки продовжують імпортувати значні обсяги російських добрив, попри повномасштабну війну Росії проти України та геополітичну напругу. Ключова причина — відносно низькі ціни на азотні добрива російського походження, які залишаються критично важливими для аграрного сектору США.

Дешеві азотні добрива з Росії змінюють світовий ринок і б’ють по аграріях інших країн

Про це повідомляє польське галузеве видання farmer.pl з посиланням на міжнародні торговельні бази даних.

Імпорт на мільярди

За підсумками 2024 року США імпортували добрива з Росії на суму близько $1,3 млрд. Значну частку цих поставок становили саме азотні добрива — один із базових елементів для посівної кампанії та живлення сільськогосподарських культур.

Відносно дешеві російські поставки дозволяють американським фермерам стримувати витрати, однак водночас створюють серйозний конкурентний тиск на виробників добрив у Європі та інших регіонах світу.

Чому США залежать від імпорту

Експерти зазначають, що хоча США мають власне виробництво добрив, імпорт залишається важливою частиною ланцюга постачання. Особливо це стосується азотних добрив, виробництво яких напряму залежить від природного газу — ключової сировини, яка в Росії коштує дешевше.

Саме тому російські добрива часто виходять на міжнародний ринок із привабливішою ціною, ніж продукція конкурентів.

Глобальні ризики і політичні бар’єри

Ринок азотних добрив залишається надзвичайно чутливим до геополітики. Країни Європейського Союзу вже запровадили або планують додаткові мита та обмеження на імпорт добрив з Росії та Білорусі, намагаючись зменшити стратегічну залежність від цих постачальників.

Такі кроки можуть ще більше перекроїти глобальний баланс цін і потоків добрив.

Що це означає для України

Для України ситуація має прямі наслідки. Вартість добрив становить значну частку собівартості зерна, кукурудзи, сої та інших культур. Коливання світових цін, торговельні бар’єри та конкуренція з дешевими імпортними добривами можуть як підвищувати витрати українських фермерів, так і відкривати можливості для експорту добрив українського виробництва.

Аналітики попереджають: доступні за ціною імпортні добрива підтримують врожайність, але водночас поглиблюють залежність від зовнішніх постачальників — ризик, який стає критичним у період глобальних криз і воєн.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Україна може втратити світове лідерство з експорту олії.