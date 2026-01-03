Миллиарды долларов для агрессора: США массово покупают российские удобрения, несмотря на войну

Соединенные Штаты Америки продолжают импортировать значительные объемы российских удобрений, невзирая на полномасштабную войну России против Украины и геополитическое напряжение. Ключевая причина – относительно низкие цены на азотные удобрения российского происхождения, которые остаются критически важными для аграрного сектора США.

Дешевые азотные удобрения из России меняют мировой рынок и бьют по аграриям других стран

Об этом сообщает польское отраслевое издание farmer.pl ссылаясь на международные торговые базы данных.

Импорт на миллиарды

По итогам 2024 года США импортировали удобрения из России на сумму около $1,3 млрд . Значительную часть этих поставок составляли именно азотные удобрения — один из базовых элементов для посевной кампании и питания сельскохозяйственных культур.

Относительно дешевые российские поставки позволяют американским фермерам сдерживать расходы, однако в то же время оказывают серьезное конкурентное давление на производителей удобрений в Европе и других регионах мира.

Почему США зависят от импорта

Эксперты отмечают, что, хотя США имеют собственное производство удобрений, импорт остается важной частью цепи поставок. Особенно это касается азотных удобрений, производство которых напрямую зависит от природного газа – ключевого сырья, которое в России стоит дешевле.

Именно поэтому российские удобрения часто выходят на международный рынок с более привлекательной ценой, чем продукция конкурентов.

Глобальные риски и политические барьеры

Рынок азотных удобрений остается очень чувствительным к геополитике. Страны Европейского Союза уже ввели или планируют дополнительные пошлины и ограничения на импорт удобрений из России и Беларуси, пытаясь снизить стратегическую зависимость от этих поставщиков.

Такие шаги могут еще больше перекроить глобальный баланс цен и потоков удобрений.

Что это значит для Украины

Для Украины ситуация имеет прямые последствия. Стоимость удобрений составляет значительную долю себестоимости зерна, кукурузы, сои и других культур. Колебания мировых цен, торговые барьеры и конкуренция с дешевыми импортными удобрениями могут повышать расходы украинских фермеров, так и открывать возможности для экспорта удобрений украинского производства.

Аналитики предупреждают: доступные по цене импортные удобрения поддерживают урожайность, но в то же время углубляют зависимость от внешних поставщиков риск, который становится критическим в период глобальных кризисов и войн.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Украина может потерять мировое лидерство по экспорту растительного масла.