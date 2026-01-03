Миллиарды долларов для агрессора: США массово покупают российские удобрения, несмотря на войну

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Соединенные Штаты Америки продолжают импортировать значительные объемы российских удобрений, невзирая на полномасштабную войну России против Украины и геополитическое напряжение. Ключевая причина – относительно низкие цены на азотные удобрения российского происхождения, которые остаются критически важными для аграрного сектора США.
Дешевые азотные удобрения из России меняют мировой рынок и бьют по аграриям других стран
Об этом сообщает польское отраслевое издание farmer.pl ссылаясь на международные торговые базы данных.
По итогам 2024 года США импортировали удобрения из России на сумму около $1,3 млрд . Значительную часть этих поставок составляли именно азотные удобрения — один из базовых элементов для посевной кампании и питания сельскохозяйственных культур.
Относительно дешевые российские поставки позволяют американским фермерам сдерживать расходы, однако в то же время оказывают серьезное конкурентное давление на производителей удобрений в Европе и других регионах мира.
Эксперты отмечают, что, хотя США имеют собственное производство удобрений, импорт остается важной частью цепи поставок. Особенно это касается азотных удобрений, производство которых напрямую зависит от природного газа – ключевого сырья, которое в России стоит дешевле.
Именно поэтому российские удобрения часто выходят на международный рынок с более привлекательной ценой, чем продукция конкурентов.
Рынок азотных удобрений остается очень чувствительным к геополитике. Страны Европейского Союза уже ввели или планируют дополнительные пошлины и ограничения на импорт удобрений из России и Беларуси, пытаясь снизить стратегическую зависимость от этих поставщиков.
Такие шаги могут еще больше перекроить глобальный баланс цен и потоков удобрений.
Для Украины ситуация имеет прямые последствия. Стоимость удобрений составляет значительную долю себестоимости зерна, кукурузы, сои и других культур. Колебания мировых цен, торговые барьеры и конкуренция с дешевыми импортными удобрениями могут повышать расходы украинских фермеров, так и открывать возможности для экспорта удобрений украинского производства.
Аналитики предупреждают: доступные по цене импортные удобрения поддерживают урожайность, но в то же время углубляют зависимость от внешних поставщиков риск, который становится критическим в период глобальных кризисов и войн.
Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Украина может потерять мировое лидерство по экспорту растительного масла.