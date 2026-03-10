logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика “Ми ламаємо їхню систему”: Нетаньягу заявив, що Ізраїль прагне допомогти іранцям позбутися тиранії
commentss НОВИНИ Всі новини

“Ми ламаємо їхню систему”: Нетаньягу заявив, що Ізраїль прагне допомогти іранцям позбутися тиранії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що дії Ізраїлю спрямовані на послаблення влади в Ірані та можуть допомогти іранському народу звільнитися від тиранічного режиму.

10 березня 2026, 12:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив гучну заяву щодо ситуації навколо Ірану, заявивши, що Ізраїль прагне допомогти іранському народу позбутися тиранії, передають "Коментарі". Його слова прозвучали на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході та зростання протистояння між країнами регіону.

“Ми ламаємо їхню систему”: Нетаньягу заявив, що Ізраїль прагне допомогти іранцям позбутися тиранії

Нетаньягу зробив різку заяву про Іран і “кінець тиранії”

Про це повідомляє Reuters. Заяву прем’єр зробив під час відвідування Національного центру управління медичними операціями Ізраїлю.

Нетаньягу наголосив, що кінцевий результат залежить від самого іранського народу, однак дії Ізраїлю, за його словами, вже серйозно послаблюють режим у Тегерані.

“Наше прагнення – допомогти іранському народу скинути ярмо тиранії. У підсумку це залежить від них. Але немає сумнівів, що завдяки діям, які вже здійснюються, ми ламаємо їхні кістки – і наша рука все ще простягнута,” – заявив він.

Що мав на увазі Нетаньягу

Прем’єр Ізраїлю підкреслив, що нинішні дії Ізраїлю мають на меті послабити можливості іранської влади. За його словами, якщо іранський народ скористається ситуацією, це може призвести до історичних змін.

Нетаньягу зазначив, що співпраця між іранцями та зовнішнім тиском може завершитися довгостроковими змінами в регіоні.

“Якщо ми досягнемо успіху разом з іранським народом, це може покласти постійний кінець – якщо таке взагалі існує в житті націй,” – сказав він.

Напруження на Близькому Сході зростає

Заява прозвучала на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном. Останні події на Близькому Сході спричинили нову хвилю політичних і військових заяв, а також посилення дипломатичного протистояння.

Експерти зазначають, що слова Нетаньягу демонструють жорстку позицію Ізраїлю щодо іранського керівництва. Водночас вони також можуть бути сигналом підтримки для опозиційних сил усередині Ірану.

Читайте також в "Коментарях", що Ердоган різко відреагував на запуски ракет Іраном.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини