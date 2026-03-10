logo

"Мы ломаем их систему": Нетаньяху заявил, что Израиль стремится помочь иранцам избавиться от тирании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия Израиля направлены на ослабление власти в Иране и могут помочь иранскому народу освободиться от тиранического режима.

10 марта 2026, 12:34
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал громкое заявление по поводу ситуации вокруг Ирана, заявив, что Израиль стремится помочь иранскому народу избавиться от тирании, передают " Комментарии ". Его слова прозвучали на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке и росте противостояния между странами региона.

"Мы ломаем их систему": Нетаньяху заявил, что Израиль стремится помочь иранцам избавиться от тирании

Нетаньяху сделал резкое заявление об Иране и "конец тирании"

Об этом сообщает Reuters . Заявление премьер сделал во время посещения Национального центра управления медицинскими операциями Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что конечный результат зависит от самого иранского народа, однако действия Израиля, по его словам, уже серьезно ослабляют режим в Тегеране.

"Наше стремление — помочь иранскому народу сбросить иго тирании. В итоге это зависит от них. Но нет сомнений, что благодаря уже совершаемым действиям мы ломаем их кости — и наша рука все еще протянута," — заявил он.

Что имел в виду Нетаньяху

Премьер Израиля подчеркнул, что нынешние действия Израиля преследуют цель ослабить возможности иранских властей. По его словам, если иранский народ воспользуется ситуацией, это может привести к историческим переменам.

Нетаньяху отметил, что сотрудничество между иранцами и внешним давлением может завершиться долгосрочными изменениями в регионе.

"Если мы добьемся успеха вместе с иранским народом, это может положить постоянный конец — если такое вообще существует в жизни наций", — сказал он.

Напряжение на Ближнем Востоке растет

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Последние события на Ближнем Востоке повлекли за собой новую волну политических и военных заявлений, а также усиление дипломатического противостояния.

Эксперты отмечают, что слова Нетаньяху демонстрируют жесткую позицию Израиля по отношению к иранскому руководству. В то же время, они также могут быть сигналом поддержки для оппозиционных сил внутри Ирана.

Читайте также в "Комментариях", что Эрдоган резко отреагировал на запуски ракет по Ирану.



