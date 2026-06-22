Будущее беженцев под угрозой: каковы последствия конфликта между Киевом и Варшавой

Украинско-польские отношения переживают очередное серьезное испытание на крепость. Публичный и кулуарный политический конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и польским руководством в лице Кароля Навроцкого снова поставил под удар наименее защищенную категорию — миллионы украинских мигрантов и беженцев, нашедших убежище в соседней стране. Пока дипломаты ищут компромиссы, а политологи спорят о мотивах лидеров, редакция портала "Комментарии" обратилась к передовым технологиям.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Мы привлекли ведущие мобильные модели искусственного интеллекта — Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI, чтобы проанализировать массив последних данных и смоделировать вероятные сценарии развития событий. Ждет ли украинцев массовое сокращение социальных программ, которые ограничения на жительство прогнозируют алгоритмы и способны ли политические амбиции полностью закрыть границу между государствами — читайте в нашем эксклюзивном материале.

ChatGPT от OpenAI

Если смотреть на ситуацию как политический аналитик, то я не ожидаю ни массовых депортаций украинцев из Польши, ни резкого изгнания беженцев. Самый вероятный сценарий — постепенное сворачивание льгот и переход от модели экстренной помощи к модели обычной миграции. Именно в этом направлении уже двигаются польские власти.

Напряжение между Киевом и Варшавой сегодня в значительной степени связано с историческими вопросами, внутренней политикой Польши и конкуренцией за голоса избирателей. Однако польская экономика остается зависимой от украинских работников. По разным оценкам сотни тысяч украинцев работают в польском бизнесе, логистике, строительстве и сфере услуг. Поэтому польское правительство вряд ли предпримет шаги, которые создадут дефицит рабочей силы.

В ближайшее время украинцев в Польше, скорее всего, ожидают меньше социальных привилегий и специальных программ; более жесткий контроль документов и легальности пребывания; большая привязка помощи к трудоустройству; постепенный перевод украинцев на общие правила для иностранцев.

Для семей с детьми ситуация будет относительно стабильной. Польша пока не демонстрирует намерений отменять базовые выплаты на детей, доступ к образованию или право на труд для легально находящихся.

Мой прогноз на ближайшие 12–18 месяцев таков: около 60–70% украинцев, уже интегрировавшихся в польское общество, останутся в Польше; часть людей переедет в другие страны ЕС, где условия будут выглядеть более привлекательными; возвращение в Украину будет постепенным и будет зависеть прежде всего от ситуации безопасности, а не от политики Варшавы; антипольская или антиукраинская риторика в политике будет периодически обостряться, но практические решения будут значительно мягче предвыборных заявлений. То есть для рядового украинца в Польше главный риск ближайшего времени — не выселение, а уменьшение объема льгот и необходимость все больше полагаться на свою работу и легальный статус.

Gemini от Google

Если анализировать ситуацию трезво и без лишних эмоций , то на фоне политического напряжения между Варшавой и Киевом мы наблюдаем закономерный и вполне прогнозируемый этап — переход от экстренной гуманитарной помощи к жесткой прагматичной интеграции. Политические споры лидеров и обострения в медиа не означают, что украинцев начнут массово депортировать. Однако "золотой век" безусловных преференций официально завершился.

Варшава перевела вопрос беженцев с плоскости "солидарности" в плоскость "экономической целесообразности и внутренней безопасности". Вот мой экспертный прогноз относительно того, как будут складываться дела в ближайшее время. ​

1. Юридическая легализация: курс на индивидуальную ответственность

Временная защита (статус PESEL UKR) гарантированно продлена до 4 марта 2027 года. То есть базовое право находиться в стране никто не отнимает. Однако правила игры существенно изменились:

Отмена Спецзакона: С марта 2026 экстренный спецрежим отменен, а украинцев перевели под действие общего системного законодательства Польши о защите иностранцев. ​

Жесткие дедлайны: Для вновь прибывших срок регистрации PESEL UKR сократили всего до 30 дней с момента въезда. Зарегистрировавшиеся без загранпаспорта (на основании внутренних документов или деклараций) обязаны подтвердить лицо действующим проездным документом до 31 августа 2026 года, иначе статус аннулируют.

Карты CUKR: Польша стимулирует долгосрочную миграцию через новые трехлетние карты избитую CUKR для тех, кто непрерывно находится в стране более 365 дней и интегрировался в экономику.

2. Сокращение "бесплатных" социальных благ

Эпоха безоговорочных выплат закончилась. Вся социальная помощь теперь прочно привязана к экономической и социальной активности:

Программа 800: Выплаты на детей теперь жестко зависят от того, посещают ли дети польские школы и профессиональной активности родителей ( это проверяется ежемесячно ). Те, кто просто живет на помощь и не работает, ее теряют. ​

Коллективное жилье: Льготный период проживания в центрах размещения действует до 30 июня 2026 года. После этой даты право на бесплатную крышу над головой оставят исключительно по уязвимым категориям (люди с инвалидностью, пенсионеры). Даже одинокие родители с тремя детьми больше не подпадают под автоматическое бесплатное содержание.

Медицина: Доступ к бесплатной системе здравоохранения (NFZ) теперь напрямую зависит от официального трудоустройства и уплаты налоговых взносов (ZUS), за исключением экстренных случаев или беременности. ​

3. Рынок труда : спрос остается , но условия общие

Польская экономика все еще критически зависит от украинской рабочей силы , поэтому официальное трудоустройство остается максимально упрощенным (даже без PESEL UKR можно работать без дополнительных разрешений ближайшие 3 года). В то же время, возможности ведения бизнеса для украинцев постепенно приравнивают к общим правилам для иностранцев из третьих стран, убирая бывшие налоговые и регистрационные поблажки. ​

Резюме ИИ: В ближайшее время мы увидим четкое расслоение украинской общины в Польше. Те, кто адаптировался, выучил язык, официально работает, платит налоги и отдал детей в польские школы, почти не ощутят политических колебаний — Варшава заинтересована в их долгосрочной ассимиляции. Для лиц, рассчитывавших на пассивную социальную поддержку или находящихся в "серой" зоне занятости, условия станут критически тяжелыми, что будет стимулировать их либо к возвращению в Украину, либо к миграции дальше на Запад (например, в Германию).