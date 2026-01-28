Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до американського мільярдера Ілона Маска з вимогою припинити використання мережі Starlink російськими військовими. Приводом для реакції стала доповідь Інституту вивчення війни (ISW), яка підтверджує, що окупанти використовують термінали для навігації ударних безпілотників.

Маск під прицілом: Міністр закордонних справ Польщі дорікнув мільярдеру за допомогу росіянам в атаках на міста

У своєму дописі в соцмережі X Сікорський поставив Маску пряме запитання: "Чому ви не перешкоджаєте тому, щоби росіяни використовували Starlink для атак на українські міста? Заробляти гроші на військових злочинах шкодить вашому бренду".

Згідно з даними ISW, використання супутникової мережі значно посилює можливості Росії у здійсненні далекобійних атак. При цьому українська розвідка зазначає, що агресор отримує термінали через неофіційні канали. Сам Ілон Маск ще у лютому 2024 року заперечував будь-які поставки обладнання до РФ.

Водночас видання BILD зауважує, що ситуація є вкрай складною: повне відключення Starlink у регіоні насамперед вдарило б по Збройних силах України, оскільки саме на цю мережу спирається вся українська система військового зв'язку.

