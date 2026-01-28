logo

Маск под прицелом: Министр иностранных дел Польши упрекнул миллиардера в помощи россиянам в атаках на города

Польша требует от Маска объяснений по использованию Starlink российскими оккупантами

28 января 2026, 10:26
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с требованием прекратить использование сети Starlink российскими военными. Поводом для реакции стал доклад Института изучения войны (ISW), подтверждающий, что оккупанты используют терминалы для навигации ударных беспилотников.

В своем сообщении в соцсети X Сикорский задал Маску прямой вопрос: "Почему вы не препятствуете тому, чтобы россияне использовали Starlink для атак на украинские города? Зарабатывать деньги на военных преступлениях вредит вашему бренду".

Согласно данным ISW, использование спутниковой сети значительно усиливает возможности России в совершении дальнобойных атак. При этом украинская разведка отмечает, что агрессор получает терминалы по неофициальным каналам. Сам Илон Маск еще в феврале 2024 года отрицал какие-либо поставки оборудования в РФ.

В то же время издание BILD отмечает, что ситуация крайне сложная: полное отключение Starlink в регионе прежде всего ударило бы по Вооруженным силам Украины, поскольку именно на эту сеть опирается вся украинская система военной связи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вражеский БПЛА на Старлинке долетел до Днепра: специалист предупредил об угрозе дальних полетов. Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о тревожной тенденции использования врагом спутниковой связи на беспилотниках.                                                                                       



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
