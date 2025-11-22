Мамдані не відступив: на пресконференції новообраний мер прямо погодився, що Трамп — «фашист»

У значущій для американської політики зустрічі минулої п’ятниці в Білому домі зійшлися два кардинально різні лідери — Дональд Трамп та новообраний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані. Перед цією зустріччю їхні стосунки були напруженими: образи з обох боків сипалися публічно. Проте особисте спілкування офіційно розпочалося з рукостискання, доброзичливих жестів і натяків на спільні інтереси — зокрема, боротьбу з витратами на проживання у місті.

Новий мер Нью-Йорка відкрито назвав Трампа «фашистом»

Про це повідомляє Reuters. Саме під час прес-запитання журналіст звернувся до Мамдані з прямим питанням: чи справді він називає Трампа "фашистом". У цей момент президент втрутився із легкою усмішкою: "Просто скажіть “так”. Це легше, ніж пояснювати". Мамдані зробив паузу — і впевнено відповів одним словом: "Так".

Ця фраза стала знаковою: мер-обранець, якого Трамп раніше критикував як "комуніста", публічно визнав те, що багато хто вважав лише риторикою. І водночас президент, замість нападок, звернувся до співпраці, закликав "підтримати" Мамдані і визнати, що в них більше спільного, ніж здавалося. У їхній спільній заяві прозвучало бажання знизити тарифи на електроенергію від компанії Con Edison та взятися за “доступність” міського життя.

Ця зустріч — не просто фото-оп: вона символізує політичний злам. Там, де ще нещодавно панували гучні суперечки та ідеологічні клішe, сьогодні пролунала мирна — бодай на час зустрічі — домовленість. Але та сама фраза "так" тепер залишає більш глибокий слід: вона стала символом політичної гри, в якій реальні зміни можуть змінити розстановку сил.

