Мамдани не отступил: на пресс-конференции новоизбранный мэр прямо согласился, что Трамп — «фашист»

В значимой для американской политики встрече в прошлую пятницу в Белом доме сошлись два кардинально разных лидера — Дональд Трамп и новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Перед этой встречей их отношения были напряженными: обиды с обеих сторон сыпались публично. Однако личное общение официально началось с рукопожатия, доброжелательных жестов и намеков на общие интересы, в частности, борьбу с расходами на проживание в городе.

Новый мэр Нью-Йорка открыто назвал Трампа «фашистом»

Об этом сообщает Reuters. Именно во время пресс-вопроса журналист обратился в Мамдан с прямым вопросом: действительно ли он называет Трампа "фашистом". В этот момент президент вмешался с легкой ухмылкой: "Просто скажите да". Это легче, чем объяснять". Мамдани сделал паузу и уверенно ответил одним словом: "Да".

Эта фраза стала знаковой: мэр-избранник, которого Трамп ранее критиковал как "коммуниста", публично признал то, что многие считали лишь риторикой. И в то же время президент вместо нападок обратился к сотрудничеству, призвал "поддержать" Мамдани и признать, что у них больше общего, чем казалось. В совместном заявлении прозвучало желание снизить тарифы на электроэнергию от компании Con Edison и взяться за "доступность" городской жизни.

Эта встреча не просто фото-оп: она символизирует политический излом. Там, где еще недавно царили громкие споры и идеологические клише, сегодня прозвучала мирная — хотя бы на время встречи — договоренность. Но та же фраза "да" теперь оставляет более глубокий след: она стала символом политической игры, в которой реальные изменения могут изменить расстановку сил.

