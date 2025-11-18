Литва знову підставила плече: Україна отримала новий пакет енергодопомоги для відновлення мереж

Україна отримала нову партію технічної допомоги для потреб енергетичного сектору від литовського оператора системи передачі Litgrid. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Литва передала Україні нове критичне обладнання для енергосистеми

У вантаж увійшло критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередач, яке було зібране в різних регіонах Литви та успішно доставлене до України. Отримані компоненти дозволять оперативно проводити ремонти пошкоджених мереж і підтримувати стабільну роботу енергосистеми в умовах постійних викликів.

За даними Міненерго, така підтримка суттєво пришвидшує процес відновлення інфраструктури та забезпечує безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів.

Це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні. Раніше Литва надсилала автотрансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, елементи релейного захисту та автоматики, а також інші ключові матеріали для зміцнення енергетичної системи.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що дві українські атомні електростанції — Хмельницька та Рівненська — уже десять днів працюють у режимі зниженої потужності після того, як під час нічної атаки 7 листопада була серйозно пошкоджена критична електрична підстанція. Унаслідок удару обидві АЕС втратили по одній із двох ліній електропостачання напругою 750 кВ — ключових для зовнішнього живлення систем безпеки та охолодження. Через це оператор енергосистеми був змушений наказати знизити потужність роботи кількох реакторів. Попри те, що одну з ліній уже вдалося відновити, інша й досі лишається пошкодженою. Три енергоблоки працюють на мінімально можливій потужності за вимогою оператора.