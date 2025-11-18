Литва снова подставила плечо: Украина получила новый пакет энергопомощи для восстановления сетей

Украина получила новую партию технической помощи для нужд энергетического сектора от литовского оператора системы передачи Litgrid. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Литва передала Украине новое критическое оборудование для энергосистемы

В груз вошло критически важное оборудование для восстановления подстанций и линий электропередач, собранное в разных регионах Литвы и успешно доставленное в Украину. Полученные компоненты позволят оперативно производить ремонты поврежденных сетей и поддерживать стабильную работу энергосистемы в условиях постоянных вызовов.

По данным Минэнерго, такая поддержка существенно ускоряет процесс восстановления инфраструктуры и обеспечивает бесперебойное электроснабжение миллионов потребителей.

Это уже шестой пакет помощи, переданный Litgrid Украине. Ранее Литва отправляла автотрансформаторы, выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений, изоляторы, элементы релейной защиты и автоматики, а также другие ключевые материалы для укрепления энергетической системы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что две украинские атомные электростанции — Хмельницкая и Ровенская — уже десять дней работают в режиме пониженной мощности после того, как во время ночной атаки 7 ноября была серьезно повреждена критическая электрическая подстанция. В результате удара обе АЭС потеряли по одной из двух линий электроснабжения напряжением 750 кВ — ключевых для внешнего питания систем безопасности и охлаждения. Поэтому оператор энергосистемы был вынужден приказать снизить мощность работы нескольких реакторов. Несмотря на то, что одну из линий уже удалось восстановить, другая до сих пор остается поврежденной. Три энергоблока работают на минимально возможной мощности по требованию оператора.