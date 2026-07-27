Литва поставила ультиматум Росії: що треба визнати країні-агресорці

Литовська Республіка суттєво посилює правила перетину кордону для громадян Російської Федерації, які планують публічну діяльність у країні. Зокрема, обмеження стосуватимуться представників спортивної спільноти, освітньої галузі та культурної сфери.

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Як інформує литовське дипломатичне відомство, відтепер від таких візитерів вимагатимуть офіційної письмової відмови від підтримки дій Кремля.

"Литва буде вимагати від росіян, які в'їжджають до країни для публічних виступів в сферах освіти, культури та спорту, ставити підпис під документом, — цитує заяву міністерства інформаційне агентство LRT , конкретизуючи, що у бланку має міститися чітке засудження дій РФ в Україні".

У МЗС балтійської республіки наголосили на безальтернативності виконання цієї умови під час проходження прикордонного контролю. Реакція на потенційний спротив буде миттєвою та безкомпромісною:

"За відмову підписати документ, — підкреслили у литовському зовнішньополітичному відомстві, роз'яснюючи наслідки невиконання нових вимог, — в балтійську республіку не впустять".

Такі ж обмеження стосуються і діячів з Білорусі.

Впровадження таких інструментів покликане запобігти використанню європейських майданчиків для просування проросійських наративів під виглядом культурних чи спортивних заходів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Північна Корея знову заявила, що не має наміру відмовлятися від своєї ядерної зброї, назвавши її основою національної безпеки. Таку заяву зробила сестра лідера КНДР Кім Чен Іна Кім Йо Чжон, одночасно різко розкритикувавши міжнародні заклики до денуклеаризації.

За її словами, ядерний потенціал країни є "найнадійнішим щитом" для захисту державного суверенітету і не підлягає перегляду. Вона наголосила, що статус КНДР як ядерної держави є остаточним, а програми розвитку стратегічного озброєння будуть продовжені без жодних обмежень.