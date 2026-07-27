Литовская Республика существенно усиливает правила пересечения границы для граждан Российской Федерации, планирующих публичную деятельность в стране. В частности, ограничения будут касаться представителей спортивного сообщества, образовательной и культурной сферы.

Иллюстративное фото

Как сообщает литовское дипломатическое ведомство, отныне от таких визитеров потребуют официального письменного отказа от поддержки действий Кремля.

"Литва потребует от россиян, въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта, ставить подпись под документом, — цитирует заявление министерства информационное агентство LRT , конкретизируя, что в бланке должно содержаться четкое осуждение действий РФ в Украине".

В МИД балтийской республики отметили безальтернативность выполнения этого условия во время прохождения пограничного контроля. Реакция на потенциальное сопротивление будет мгновенной и бескомпромиссной:

"За отказ подписать документ, — подчеркнули в литовском внешнеполитическом ведомстве, разъясняя последствия невыполнения новых требований, — в балтийскую республику не впустят".

Такие же ограничения касаются и деятелей из Белоруссии.

Внедрение таких инструментов призвано предотвратить использование европейских площадок для продвижения пророссийских нарративов под видом культурных или спортивных мероприятий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северная Корея вновь заявила, что не намерена отказываться от своего ядерного оружия, назвав его основой национальной безопасности. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Инна Ким Йо Чжон, одновременно резко раскритиковав международные призывы к денуклеаризации.

По ее словам, ядерный потенциал страны является "самым надежным щитом" для защиты государственного суверенитета и не подлежит пересмотру. Она подчеркнула, что статус КНДР как ядерного государства окончательный, а программы развития стратегического вооружения будут продолжены без ограничений.