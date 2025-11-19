Литва може відкрити кордон із Білоруссю до 30 листопада – Науседа назвав умову

Литва розглядає можливість відкриття кордону з Білоруссю до 30 листопада за умови збереження важеля тиску на Мінськ. Про це повідомив президент Гітанас Науседа, передає LRT.

Президент Литви Гітанас Науседа: "Литва відкриє кордон з Білоруссю лише за виконання певних умов"

Науседа заявив, що Вільнюс може відновити роботу пунктів пропуску, але з умовою: у разі будь-яких нових дій з боку Білорусі кордон буде закрито повторно, "швидко і без додаткових дискусій".

Президент зазначив, що кількість випадків перельоту контрабандних аеростатів над кордоном зменшилася не через погодні умови, а через кроки з білоруського боку. За його словами, отримані дані свідчать, що Мінськ або призупинив діяльність, або подав відповідний сигнал виконавцям. Окремо Науседа уточнив, що частину аеростатів зараз надувають так, щоб вони приземлялися відразу після перетину кордону, інколи на загородження з колючого дроту.

Глава держави підкреслив, що Литва закривала кордон не для ескалації, а для зниження напруженості. У разі погіршення ситуації з контрабандними аеростатами кордон знову буде закрито. "Алгоритм простий: будь-яка ескалація чи нові гібридні дії – і кордон закривається", – сказав Науседа.

Президент також заявив, що діяльність контрабандистів у Білорусі контролюється спецслужбами, а її активізація використовувалася як інструмент тиску на Литву. Він підкреслив, що повне закриття кордону може застосовуватися лише у випадку "загрози найвищої категорії" – зокрема військової провокації або гібридної атаки, пов’язаної з озброєнням чи диверсіями.

Науседа зазначив, що поведінка Білорусі "залежить від рішень Москви", а сама країна залишається "інструментом у руках Росії". Литва, за його словами, повинна зберігати готовність до будь-яких сценаріїв, зміцнювати оборону і систему реагування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що білоруський диктатор Лукашенко заявив, що його не влаштовує напрямок руху води річки Прип'ять, яка, за його словами, "витікає в Україну". Він запропонував розглянути варіанти "повернення" води та використання її на території Білорусі.

