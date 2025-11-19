Литва может открыть границу с Беларусью до 30 ноября – Науседа назвал условие

Литва рассматривает возможность открытия границы с Беларусью до 30 ноября при сохранении рычага давления на Минск. Об этом сообщил президент Гитанаса Науседа, передает LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа : "Литва откроет границу с Беларусью только при выполнении определенных условий"

Науседа заявил, что Вильнюс может возобновить работу пунктов пропуска, но с условием: в случае любых новых действий со стороны Беларуси граница будет закрыта повторно, быстро и без дополнительных дискуссий.

Президент отметил, что количество случаев перелета контрабандных аэростатов над границей уменьшилось не из-за погодных условий, а из-за шагов с белорусской стороны. По его словам, полученные данные свидетельствуют, что Минск либо приостановил деятельность, либо подал ответный сигнал исполнителям. Отдельно Науседа уточнил, что часть аэростатов сейчас надувают так, чтобы они приземлялись сразу после пересечения границы, иногда на заграждение из колючей проволоки.

Глава государства подчеркнул, что Литва закрывала границу не для эскалации, а для снижения напряженности. В случае ухудшения ситуации с контрабандными аэростатами граница снова будет закрыта. "Алгоритм прост: какая-либо эскалация или новые гибридные действия – и граница закрывается", – сказал Науседа.

Президент также заявил, что деятельность контрабандистов в Беларуси контролируется спецслужбами, а ее активизация использовалась как инструмент давления на Литву. Он подчеркнул, что полное закрытие границы может применяться только в случае "угрозы высшей категории" – в частности, военной провокации или гибридной атаки, связанной с вооружением или диверсиями.

Науседа отметил, что поведение Беларуси "зависит от решений Москвы", а сама страна остается "инструментом в руках России". Литва, по его словам, должна сохранять готовность к любым сценариям, укреплять оборону и систему реагирования.

