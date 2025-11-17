Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил о деталях декларации, которую сегодня Украина заключила с Францией.

Самолеты, ракеты, авиабомбы: о чем Зеленский договорился с Макроном

"Сегодня особый момент действительно исторический для обеих наций – Франции и Украины. Подписали вместе с Эмманюэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", – заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины отметил, что уже в текущем году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями обеих стран.

"Совместно будем производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Новые самолеты, новое усиление, новые шаги по укреплению нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, Президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу", – подчеркнул Зеленский.

