Ліки тільки для "тих, що можуть працювати": у Росії не вистачає грошей на лікування мільйонів діабетиків

У Росії через дефіцит фінансування пропонують змінити систему забезпечення хворих на діабет препаратами – безкоштовні ліки можуть отримувати лише окремі категорії пацієнтів.

У РФ пропонують давати безкоштовні ліки від діабету лише частині пацієнтів

Як передають "Коментарі", про це повідомляє The Moscow Times.

Ініціатива належить фахівцям Національного медичного дослідницького центру ендокринології імені І.І. Дєдова. За словами директорки Інституту діабету Марини Шестакової, через нестачу коштів пропонується забезпечувати сучасними цукрознижувальними препаратами насамперед працездатних росіян віком до 60 років, які мають серйозні ускладнення.

Йдеться про пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, тяжкими захворюваннями нирок або патологіями периферичних артерій.

За оцінками, до цієї групи входить приблизно 105 тисяч осіб.

Водночас загальна кількість хворих на діабет другого типу в Росії становить близько 5,5 мільйона людей. Із них приблизно один мільйон потребує сучасних лікарських препаратів.

Проте, як визнають самі російські медики, держава не має достатнього фінансування, щоб забезпечити лікування для такої кількості пацієнтів.

"Грошей на лікарське забезпечення такої кількості пацієнтів у країні немає", – заявила Шестакова.

Наразі багато хворих отримують медикаменти лише через регіональні пільгові програми, які працюють нерегулярно.

За даними Всеросійської спілки пацієнтів, кожен десятий пацієнт із діабетом змушений витрачати на ліки понад 30% свого доходу, а приблизно 2% – більше половини заробітку.

У Міністерстві охорони здоров’я РФ також повідомили, що запасів препаратів проти діабету вистачає приблизно на 7,4 місяця. Ситуацію додатково ускладнює скорочення державних витрат на медицину у 2026 році, яке зачепило, зокрема, програми лікування діабету та фінансування швидкої допомоги.

