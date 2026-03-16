Лекарства только для "могущих работать": у России не хватает денег на лечение миллионов диабетиков

В России из-за дефицита финансирования предлагают изменить систему обеспечения больных диабетом препаратами – бесплатные лекарства могут получать лишь отдельные категории пациентов.

В РФ предлагают давать бесплатное лекарство от диабета только части пациентов

Как передают "Комментарии", об этом сообщает The Moscow Times.

Инициатива принадлежит специалистам Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени И.И. Дедово. По словам директора Института диабета Марины Шестаковой, из-за нехватки средств предлагается обеспечивать современными сахароснижающими препаратами прежде всего трудоспособных россиян в возрасте до 60 лет, которые имеют серьезные осложнения.

Речь идет о пациентах с хронической сердечной недостаточностью, тяжелыми заболеваниями почек или патологиями периферических артерий.

По оценкам, в эту группу входит около 105 тысяч человек.

В то же время общее количество больных диабетом второго типа в России составляет около 5,5 миллиона человек. Из них примерно один миллион нуждается в современных лекарственных препаратах.

Однако, как признают сами российские медики, у государства нет достаточного финансирования, чтобы обеспечить лечение для такого количества пациентов.

"Денег на лекарственное обеспечение такого количества пациентов в стране нет", — заявила Шестакова.

Пока многие больные получают медикаменты только через региональные льготные программы, которые работают нерегулярно.

По данным Всероссийского союза пациентов, каждый десятый пациент с диабетом вынужден тратить на лекарства более 30% своего дохода, а примерно 2% – больше половины заработка.

В Министерстве здравоохранения РФ также сообщили, что запасов препаратов против диабета хватает примерно на 7,4 месяца. Ситуацию дополнительно усложняет сокращение государственных расходов на медицину в 2026 году, затронувшее, в частности, программы лечения диабета и финансирование скорой помощи.

