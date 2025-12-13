logo_ukra

114 цивільних — на волі: Україна повернула з Білорусі українців та білоруських політв’язнів

Дипломатична спецоперація: як завдяки домовленостям із Білоруссю та підтримці США вдалося звільнити десятки людей, серед яких — українці й відомі білоруські діячі.

13 грудня 2025, 19:10
Автор:
Проніна Анна

Україна здійснила масштабне повернення своїх громадян із території Білорусі. Як повідомив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, за дорученням Президента України, у суботу, 13 грудня, відбувся захід із повернення 114 цивільних осіб, яких утримували в Республіці Білорусь.

114 цивільних — на волі: Україна повернула з Білорусі українців та білоруських політв’язнів

Особисті вороги Лукашенка вже в Україні: Мінськ передав 114 українців і білорусів

Серед звільнених — українці, які були засуджені за звинуваченнями у шпигунстві, та білоруські громадські й політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що звільнення стало можливим завдяки перемовинам із білоруською стороною, а також активному залученню США та президента Дональда Трампа.

Наймолодшому зі звільнених українців — 25 років. Його дружину повернули під час попередньої операції. Всі українці були затримані за обвинуваченням у роботі на українські спецслужби.

Звільнені громадяни Білорусі після медичного огляду та за власним бажанням будуть направлені до Польщі та Литви.

Президент Володимир Зеленський подякував американським партнерам за допомогу й анонсував посилення роботи в напрямку звільнення військовополонених з території РФ, щоби до нового року відбулася чергова гуманітарна операція.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Українські Сили оборони протягом останніх кількох тижнів повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів території в районі Покровська Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залишається надзвичайно високою: в окремі дні кількість боїв досягає 300, що є максимальним показником початку повномасштабної війни. У цьому чисельність російських військ тривалий час тримається лише на рівні близько 710 тисяч жителів. Сирський зазначив, що завдяки діям ЗСУ противнику не вдається наростити угруповання та компенсувати зазнані втрати.



