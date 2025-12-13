114 цивільних — на волі: Україна повернула з Білорусі українців та білоруських політв’язнів

Україна здійснила масштабне повернення своїх громадян із території Білорусі. Як повідомив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, за дорученням Президента України, у суботу, 13 грудня, відбувся захід із повернення 114 цивільних осіб, яких утримували в Республіці Білорусь.

Особисті вороги Лукашенка вже в Україні: Мінськ передав 114 українців і білорусів

Серед звільнених — українці, які були засуджені за звинуваченнями у шпигунстві, та білоруські громадські й політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що звільнення стало можливим завдяки перемовинам із білоруською стороною, а також активному залученню США та президента Дональда Трампа.

Наймолодшому зі звільнених українців — 25 років. Його дружину повернули під час попередньої операції. Всі українці були затримані за обвинуваченням у роботі на українські спецслужби.

Звільнені громадяни Білорусі після медичного огляду та за власним бажанням будуть направлені до Польщі та Литви.

Президент Володимир Зеленський подякував американським партнерам за допомогу й анонсував посилення роботи в напрямку звільнення військовополонених з території РФ, щоби до нового року відбулася чергова гуманітарна операція.

