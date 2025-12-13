Украина совершила масштабный возврат своих граждан с территории Беларуси. Как сообщил начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, по поручению Президента Украины, в субботу, 13 декабря, состоялось мероприятие по возвращению 114 гражданских лиц , удерживаемых в Республике Беларусь.

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

Среди уволенных — украинцы, осужденные по обвинениям в шпионаже, и белорусские общественные и политические деятели , в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что увольнение стало возможным благодаря переговорам с белорусской стороной , а также активному привлечению США и президента Дональда Трампа .

Младшему из уволенных украинцев — 25 лет. Его жену вернули во время предварительной операции. Все украинцы были задержаны по обвинению в работе на украинские спецслужбы.

Уволенные граждане Беларуси после медицинского осмотра и по собственному желанию будут направлены в Польшу и Литву.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских партнеров за помощь и анонсировал усиление работы в направлении освобождения военнопленных с территории РФ , чтобы до нового года состоялась очередная гуманитарная операция.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Украинские Силы обороны в течение последних нескольких недель вернули под свой контроль около 16 квадратных километров территории в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. По его словам, интенсивность боевых действий на фронте остается очень высокой: в отдельные дни количество боев достигает 300, что является максимальным показателем начала полномасштабной войны. При этом численность русских войск длительное время держится на уровне около 710 тысяч человек. Сырский отметил, что благодаря действиям ВСУ противнику не удается нарастить группировку и компенсировать потери.