10 миллионов на оружие для Украины: Латвия присоединяется к инициативе НАТО

Латвия выделит 10 миллионов евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 февраля.

Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети Х.

По ее словам, средства будут внесены в механизм PURL и направлены на приобретение вооружения американского производства для нужд Украины. Таким образом Рига продолжает последовательную политику военной поддержки Киева.

Силиня подчеркнула, что Латвия стабильно выделяет в помощь Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта. Это один из самых высоких показателей поддержки среди государств-партнеров в процентном соотношении к ВВП.

Латвия с самого начала полномасштабного вторжения России оказывает Украине как военную, так и финансовую помощь, а также активно поддерживает санкционное давление против страны-агрессора.

