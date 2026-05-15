«Квиток до Гааги»: у Європі дали старт трибуналу для Путіна та його оточення

Європа офіційно запустила процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Рішення, яке вже називають історичним, ухвалили під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. Як повідомили у МЗС України, 37 держав підтримали затвердження Розширеної часткової угоди про створення Керівного комітету Спецтрибуналу – одного з ключових елементів майбутнього міжнародного суду.

Володимир Путін.

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що рішення було ухвалене на тлі чергового кривавого удару РФ по Києву, внаслідок якого загинули 24 людини, серед них – троє дітей.

За словами міністра, новий трибунал має стати аналогом Нюрнберзького процесу після Другої світової війни. Він прямо заявив, що російський диктатор Володимир Путін та його найближче оточення мають понести відповідальність за розв’язання війни.

“Путін хотів увійти в історію – і він увійде. Як злочинець”, — заявив Сибіга, додавши, що “квиток до Гааги” вже отримали також Сергій Шойгу, Валерій Герасимов, Олександр Бортніков, Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко та інші представники режиму.

У МЗС підкреслили, що трибунал стане частиною ширшої системи міжнародної відповідальності, до якої також увійдуть компенсаційний механізм та реєстр збитків, завданих Україні.

Заступниця керівника ОП Ірина Мудра повідомила, що запуск Спеціального трибуналу очікується вже у 2027 році. За її словами, попереду формування суду в Гаазі, призначення суддів та початок офіційних розслідувань.

У Києві наголошують: питання відповідальності Росії більше не є політичною декларацією – воно стало юридичною реальністю.

