«Билет в Гаагу»: в Европе дали старт трибуналу для Путина и его окружения

После смертельного удара по Киеву 37 государств утвердили механизм создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины

15 мая 2026, 12:06
Кравцев Сергей

Европа официально запустила процесс создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. Решение, которое уже называют историческим, было принято во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Как сообщили в МИД Украины, 37 государств поддержали утверждение Расширенного частичного соглашения о создании Управляющего комитета Спецтрибунала – одного из ключевых элементов будущего международного суда.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что решение было принято на фоне очередного кровавого удара РФ по Киеву, в результате которого погибли 24 человека, в том числе трое детей.

По словам Министра, новый трибунал должен стать аналогом Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны. Он прямо заявил, что российский диктатор Владимир Путин и его ближайшее свита должны понести ответственность за развязывание войны.

"Путин хотел войти в историю — и он войдет. Как преступник", — заявил Сибига, добавив, что "билет в Гаагу" уже получили также Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Александр Бортников, Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и другие представители режима.

В МИД подчеркнули, что трибунал станет частью более широкой системы международной ответственности, в которую также войдут компенсационный механизм и реестр ущерба, нанесенного Украине.

Заместитель руководителя ОП Ирина Мудра сообщила, что запуск Специального трибунала ожидается уже в 2027 году. По ее словам, впереди формирование суда в Гааге, назначение судей и начало официальных расследований.

В Киеве отмечают: вопрос ответственности России больше не является политической декларацией – он стал юридической реальностью.

