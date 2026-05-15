«Билет в Гаагу»: в Европе дали старт трибуналу для Путина и его окружения

Кравцев Сергей
Европа официально запустила процесс создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. Решение, которое уже называют историческим, было принято во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Как сообщили в МИД Украины, 37 государств поддержали утверждение Расширенного частичного соглашения о создании Управляющего комитета Спецтрибунала – одного из ключевых элементов будущего международного суда.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что решение было принято на фоне очередного кровавого удара РФ по Киеву, в результате которого погибли 24 человека, в том числе трое детей.
По словам Министра, новый трибунал должен стать аналогом Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны. Он прямо заявил, что российский диктатор Владимир Путин и его ближайшее свита должны понести ответственность за развязывание войны.
В МИД подчеркнули, что трибунал станет частью более широкой системы международной ответственности, в которую также войдут компенсационный механизм и реестр ущерба, нанесенного Украине.
Заместитель руководителя ОП Ирина Мудра сообщила, что запуск Специального трибунала ожидается уже в 2027 году. По ее словам, впереди формирование суда в Гааге, назначение судей и начало официальных расследований.
В Киеве отмечают: вопрос ответственности России больше не является политической декларацией – он стал юридической реальностью.
