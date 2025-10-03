Крим та окуповані території визнані російськими: з ким Україна розриває дипвідносини

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Нікарагуа визнати тимчасово окуповані Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області російськими територіями. Також наша країна розірвала дипломатичні відносини із республікою. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві МЗС України.

Крим. Фото: із відкритих джерел

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет і територіальну цілісність України з боку Манагуа (столиця Нікарагуа — ред.), грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання нікарагуанським режимом "суб'єктності" російської окупаційної адміністрації в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України", — наголосили в Міністерстві закордонних справ України.

Крім того, в МЗС України наголосили, що підтримка збройної агресії Росії та спроба легітимізації силового захоплення частини території нашої країни свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з Москвою. Зазначається, що це спонукало Україну розірвати дипломатичні відносини із республікою.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна і надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет та територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних зазіхань на нашу державність і вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканності кордонів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – навіщо Україна цілеспрямовано вибиває ППО у Криму: чому росіяни вже у пастці.