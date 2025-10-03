logo

BTC/USD

120135

ETH/USD

4497.22

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Крым и оккупированные территории признаны российскими: с кем Украина разрывает дипотношения
commentss НОВОСТИ Все новости

Крым и оккупированные территории признаны российскими: с кем Украина разрывает дипотношения

Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа

3 октября 2025, 07:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Украины осудило решение Никарагуа признать временно оккупированные Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями. Также наша страна разорвала дипломатические отношения с республикой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Крым и оккупированные территории признаны российскими: с кем Украина разрывает дипотношения

Крым. Фото: из открытых источников

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа (столица Никарагуа – ред.), грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

Кроме того, в МИД Украины акцентировали, что поддержка вооруженной агрессии России и попытка легитимизации силового захвата части территории нашей страны свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с Москвой. Отмечается, что это побудило Украину разорвать дипломатические отношения с республикой.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что этот решительный дипломатический шаг – свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ.

Читайте также на портале "Комментарии" - зачем Украина целенаправленно выбивает ПВО в Крыму: почему россияне уже в ловушке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-shchodo-rozrivu-diplomatichnih-vidnosin-iz-respublikoyu-nikaragua
Теги:

Новости

Все новости