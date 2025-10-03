Крым и оккупированные территории признаны российскими: с кем Украина разрывает дипотношения

Министерство иностранных дел Украины осудило решение Никарагуа признать временно оккупированные Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями. Также наша страна разорвала дипломатические отношения с республикой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Крым. Фото: из открытых источников

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа (столица Никарагуа – ред.), грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

Кроме того, в МИД Украины акцентировали, что поддержка вооруженной агрессии России и попытка легитимизации силового захвата части территории нашей страны свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с Москвой. Отмечается, что это побудило Украину разорвать дипломатические отношения с республикой.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что этот решительный дипломатический шаг – свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ.

