Кремль почав застосовувати найжорстокішу тактику у війні проти України: про що йдеться

Те, що сталося сьогодні на вокзалі в Шостці Сумської області, підтверджує, що Російська Федерація свідомо б'є по цивільному "подвійному удару", не залишаючи шансу на порятунок. Ворог завдав прицільних та навмисних ударів дронами по пасажирських поїздах у Шостці. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються", — зазначив глава МЗС України.

За його словами, російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей "навмисний та грубий терор проти цивільних". Він вважає, що для цього потрібні нові нищівні санкції.

"Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", — зазначив глава МЗС.

Варто зазначити, що на удар по Шостці вже відреагувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн . Єврочиновниця закликала до посилення тиску на країну-агресора через "шокуючі кадри" із залізничного вокзалу Шостки Сумської області, де російські війська атакували пасажирські потяги.

"Шокуючі кадри із залізничного вокзалу Шостки підкреслюють недбалість Росії та готовність бити по цивільних. ЄС та міжнародні партнери повинні посилювати тиск на Росію, поки вона нарешті замислиться про справедливий і стійкий світ", — зазначила президент Єврокомісії.



