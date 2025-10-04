Кремль начал применять жесточайшую тактику в войне против Украины: о чем идет речь

Произошедшее сегодня на вокзале в Шостке Сумской области подтверждает, что Российская Федерация сознательно бьет по гражданским "двойным ударом", не оставляя шанса на спасение. Враг нанес прицельные и преднамеренные удары дронами по пассажирским поездам в Шостке. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд. Это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и людям, которые эвакуируются", — отметил глава МИД Украины.

По его словам, российские террористы должны получить жесткий ответ за этот "преднамеренный и грубый террор против гражданских". Он считает, что для этого нужны новые сокрушительные санкции.

"Нужно новое усиление поддержки Украины. Это можно сделать и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для России. Путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", — отметил глава МИД.

Стоит отметить, на удар по Шостке уже отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврочиновница призвала к усилению давления на страну-агрессора из-за "шокирующих кадров" с железнодорожного вокзала Шостки Сумской области, где российские войска атаковали пассажирские поезда.

"Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают халатность России и готовность бить по гражданским. ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец задумается о справедливом и устойчивом мире", – отметила президент Еврокомиссии.



