Кремль нервує через прорив Києва у Перській затоці: що вигадали у Москві

Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на тлі стрімкого зміцнення співпраці Києва з країнами Перської затоки. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у Російській Федерації занепокоєні посиленням позицій України в регіоні, яке відбулося на тлі іранських повітряних атак. Саме в цих умовах партнери оцінили практичний досвід Києва у сфері протиповітряної оборони та безпеки.

У відповідь Москва вдалася до інформаційних операцій, намагаючись підірвати довіру до України. Серед основних наративів – фейки про нібито втрати або проблеми українських експертів, а також звинувачення у невиконанні зобов’язань перед міжнародними партнерами.

"Ми очікуємо більше таких нісенітниць у найближчі тижні", — попередив Андрій Сибіга.

Водночас у Києві впевнені, що ця кампанія не матиме успіху. Країни регіону безпосередньо бачать результати співпраці з Україною, зокрема у зміцненні систем безпеки та протидії повітряним загрозам.

Окрему роль у зміцненні відносин відіграв і нещодавній візит Володимир Зеленський, який, за словами міністра, заклав основу для довгострокового партнерства з державами Перської затоки.

У МЗС наголошують: сама поява такої дезінформаційної кампанії є показником того, що Кремль визнає успіхи України на міжнародній арені та намагається компенсувати власні невдачі інформаційними атаками.

Таким чином, інформаційний фронт залишається важливою складовою протистояння, де Росія намагається діяти через фейки, але стикається з реальними результатами української дипломатії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому візит Зеленського на Близький Схід називають історичним: що може отримати Україна. Експерти детально проаналізували ситуацію.



