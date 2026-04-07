Кремль нервничает из-за прорыва Киева в Персидском заливе: что придумали в Москве

Кравцев Сергей
Россия активизировала дезинформационную кампанию против Украины на фоне стремительного укрепления сотрудничества Киева со странами Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
По его словам, в Российской Федерации обеспокоены усилением позиций Украины в регионе, которое произошло на фоне иранских воздушных атак. Именно в этих условиях партнеры оценили практический опыт Киева в сфере противовоздушной обороны и безопасности.
В ответ Москва прибегла к информационным операциям, пытаясь подорвать доверие к Украине. Среди основных нарративов – фейки о якобы потерях или проблемах украинских экспертов, а также обвинения в невыполнении обязательств перед международными партнерами.
В то же время в Киеве уверены, что эта кампания не преуспеет. Страны региона непосредственно видят результаты сотрудничества с Украиной, в частности, укрепление систем безопасности и противодействие воздушным угрозам.
Отдельную роль в укреплении отношений сыграл и недавний визит Владимир Зеленский, по словам министра, заложивший основу для долгосрочного партнерства с государствами Персидского залива.
В МИД отмечают: само появление такой дезинформационной кампании является показателем того, что Кремль признает успехи Украины на международной арене и пытается компенсировать свои неудачи информационными атаками.
Таким образом, информационный фронт остается важной составляющей противостояния, в котором Россия пытается действовать через фейки, но сталкивается с реальными результатами украинской дипломатии.
