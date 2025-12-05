“Корона з голови не впала б”: ще одна країна вимагає публічної подяки від Зеленського

В України та Польщі зараз не надто гарні відносини. Президент Кароль Навроцький заявив, що очікує на публічну подяку від президента України Володимира Зеленського за польську підтримку у війні. Також президент Польщі заявив, що Зеленський має приїхати з Польщі.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в п'ятничному ранковому інтерв'ю RMF. ФМ пояснив, що у нього викликають огиду наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли українці борються за своє життя.

“Але з іншого боку, у президента Зеленського корона з голови не впала б, якби він, проїжджаючи через Польщу, попросив зустріч у Президентському палаці”, — зауважив він.

При цьому він висловив сподівання, що це не привід демонструвати нашу неприязнь до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від польських кордонів.

При цьому у ЗМІ зазначається, що президент України неодноразово дякував Польщі та польській владі за допомогу та підтримку, як публічно, так і приватно, наголошуючи на спільних зусиллях у захисті регіону від Росії.

