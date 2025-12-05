logo_ukra

"Корона з голови не впала б": ще одна країна вимагає публічної подяки від Зеленського
“Корона з голови не впала б”: ще одна країна вимагає публічної подяки від Зеленського

У Польщі чекають публічної подяки від Зеленського

5 грудня 2025, 13:58
Кречмаровская Наталия

В України та Польщі зараз не надто гарні відносини. Президент Кароль Навроцький заявив, що очікує на публічну подяку від президента України Володимира Зеленського за польську підтримку у війні. Також президент Польщі заявив, що Зеленський має приїхати з Польщі.

“Корона з голови не впала б”: ще одна країна вимагає публічної подяки від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в п'ятничному ранковому інтерв'ю RMF. ФМ пояснив, що у нього викликають огиду наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли українці борються за своє життя. 

“Але з іншого боку, у президента Зеленського корона з голови не впала б, якби він, проїжджаючи через Польщу, попросив зустріч у Президентському палаці”, — зауважив він. 

При цьому він висловив сподівання, що це не привід демонструвати нашу неприязнь до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від польських кордонів.

При цьому у ЗМІ зазначається, що президент України неодноразово дякував Польщі та польській владі за допомогу та підтримку, як публічно, так і приватно, наголошуючи на спільних зусиллях у захисті регіону від Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні обговорюють можливе рішення президента України Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. У Раді категорично пояснили, чому це не найкраща ідея.

Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що Зеленський повинен забути про другий термін. За його словами, після всього що вже сталось і що потім випливе, боротьба за переобрання може стати топтанням по руїнах України. За його словами, зараз потрібен уряд національної єдності, до якого увійдуть не міністри за партійними квотами, а професіонали.




Джерело: https://www.rmf24.pl/polityka/news-zelenski-w-polsce-szef-msz-korona-z-glowy-by-nie-spadla,nId,8046909
