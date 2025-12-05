"Корона с головы не упала бы": еще одна страна требует публичной благодарности от Зеленского

У Украины и Польши сейчас не слишком хорошие отношения. Президент Кароль Навроцкий заявил, что ожидает публичной благодарности от президента Украины Владимира Зеленского за польскую поддержку в войне. Также президент Польши заявил, что Зеленский должен приехать из Польши.

Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятничном утреннем интервью RMF. ФМ объяснил, что у него вызывают отвращение настойчивые требования извинений и чествования памяти в ситуации, когда украинцы борются за свою жизнь.

"Но с другой стороны, у президента Зеленского корона с головы не упала бы, если бы он, проезжая через Польшу, попросил встречу в Президентском дворце", — отметил он.

При этом он выразил надежду, что это не повод демонстрировать нашу неприязнь к храбро борющейся стране, которая держит войска Путина подальше от польских границ.

При этом в СМИ отмечается, что президент Украины неоднократно благодарил Польшу и польские власти за помощь и поддержку, как публично, так и частно, отмечая совместные усилия в защите региона от России.

