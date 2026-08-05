КНДР розгортає великий ракетний підрозділ у Воронежі: МЗС України зробило попередження Кім Чен Ину

Російська Федерація планує залучити іноземні військові сили для посилення обстрілів українських міст. Країна-агресор може розмістити у Воронезькій області спеціальний підрозділ Північної Кореї, на озброєнні якого перебуває понад сто балістичних ракет.

Кім Чен Ин і Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання Reuters, яке посилається на дані Головного управління розвідки МО України, йдеться про розгортання пускових комплексів КНДР безпосередньо поблизу українських кордонів. Водночас аналітики нагадують, що застосування ворогом подібного озброєння вже призводило до жахливих наслідків для цивільних. Зокрема, саме випущена з Воронезької області північнокорейська ракета забрала життя родини Воронових у населеному пункті Радушне. Журналісти зазначають, що цей обстріл став першим випадком використання такої балістики з серпня минулого року. Експерти підкреслюють: ці ракети мають значно більшу дальність радіуса дії, ніж російські аналоги "Іскандер", проте демонструють суттєво меншу точність.

На появу нових іноземних військових об'єктів у безпосередній близькості до кордону вже відреагували в українському дипломатичному відомстві. Очільник МЗС наголосив, що Сили оборони не залишать ці дії без відповіді.

"Якщо ці установки будуть розгорнуті, — чітко заявив Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, — вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю". Дипломат додав, що поява техніки Пхеньяна викличе негайні заходи у відповідь: "Тому буде реакція наших військових".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія готується суттєво посилити свої ракетні можливості за допомогою Північної Кореї. На заході РФ можуть розгорнути окремий північнокорейський ракетний підрозділ, який, за попередніми даними, буде оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.