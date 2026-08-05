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КНДР разворачивает крупное ракетное подразделение в Воронеже: МИД Украины сделал предупреждение Ким Чен Ыну

Reuters узнало о передаче России более сотни северокорейских ракет для новых ударов

5 августа 2026, 13:45
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Недилько Ксения

Российская Федерация планирует привлечь иностранные военные силы по усилению обстрелов украинских городов. Страна-агрессор может разместить в Воронежской области специальное подразделение Северной Кореи, на вооружении которого находится более ста баллистических ракет.

КНДР разворачивает крупное ракетное подразделение в Воронеже: МИД Украины сделал предупреждение Ким Чен Ыну

Ким Чен Ын и Андрей Сибига. Фото из открытых источников

По информации издания Reuters, ссылающегося на данные Главного управления разведки МО Украины, речь идет о развертывании пусковых комплексов КНДР непосредственно вблизи украинских границ. В то же время, аналитики напоминают, что применение врагом подобного вооружения уже приводило к ужасным последствиям для гражданских. В частности, именно выпущенная из Воронежской области северокорейская ракета унесла жизни семьи Вороновых в населенном пункте Радушное. Журналисты отмечают, что этот обстрел стал первым случаем использования баллистики с августа прошлого года. Эксперты подчеркивают, что эти ракеты имеют значительно большую дальность радиуса действия, чем российские аналоги "Искандер", однако демонстрируют существенно меньшую точность.

На появление новых иностранных военных объектов в непосредственной близости от границы уже отреагировали в украинском дипломатическом ведомстве. Глава МИД подчеркнул, что Силы обороны не оставят эти действия без ответа.

"Если эти установки будут развернуты, – четко заявил Министр иностранных дел Андрей Сибига, – они должны быть уничтожены, потому что станут легитимной целью". Дипломат добавил, что появление техники Пхеньяна вызовет немедленные ответные меры: "Поэтому будет реакция наших военных".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия готовится существенно усилить свои ракетные возможности с помощью Северной Кореи. На западе РФ может быть развернуто отдельное северокорейское ракетное подразделение, которое, по предварительным данным, будет оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками.



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