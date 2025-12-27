logo_ukra

BTC/USD

87442

ETH/USD

2923.85

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Китай заморозив активи оборонних гігантів США через Тайвань: що це означає для світу
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай заморозив активи оборонних гігантів США через Тайвань: що це означає для світу

Китай назвав Тайвань «червоною лінією» і відповів на рекордну відправку озброєння острову санкціями проти оборонних компаній США.

27 грудня 2025, 16:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Китай відповів на масштабне постачання зброї Тайваню зі США замороженням активів десяти фізичних осіб та двадцяти оборонних компаній американського походження. Про це пише Reuters.

Китай заморозив активи оборонних гігантів США через Тайвань: що це означає для світу

Санкції Пекіна проти Boeing, Northrop Grumman і L3Harris: США отримали перший серйозний удар

Серед тих, хто потрапив під санкції, — підрозділ компанії Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation і L3Harris Maritime Services. Згідно з повідомленням МЗС КНР, заходи передбачають замороження активів на території Китаю та заборону для китайських компаній і громадян вести будь-які фінансові та комерційні операції з цими фірмами.

Рішення Пекіна стало прямою реакцією на пакет озброєння для Тайваню на $11,1 млрд, який минулого тижня оголосив Вашингтон — найбільший за всю історію США. У китайському МЗС наголосили, що Тайвань — це "ядро корінних інтересів Китаю" та "першa червона лінія, яку не можна перетинати у відносинах з США".

У відомстві додали, що будь-які "провокаційні дії" щодо Тайваню отримають жорстку відповідь, і закликали Вашингтон негайно припинити "небезпечні спроби озброювати острів".

Аналітики попереджають, що це може стати початком серйозного етапу протистояння між двома глобальними гігантами. Санкції Пекіна вже підняли питання про ризики ланцюгів постачання та оборонної промисловості США — особливо щодо компаній, які постачають критично важливе обладнання для армії.

Це рішення підкреслює, що питання Тайваню залишається одним із найчутливіших у світі, і будь-які подальші кроки можуть мати глобальні наслідки для безпеки та економіки.

Читайте також у "Коментарях", що командирів 54-ї та 10-ї бригад усунули після викриття фальшивих звітів про контроль позицій, яких уже не існувало.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини