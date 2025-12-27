Китай заморозив активи оборонних гігантів США через Тайвань: що це означає для світу

Китай відповів на масштабне постачання зброї Тайваню зі США замороженням активів десяти фізичних осіб та двадцяти оборонних компаній американського походження. Про це пише Reuters.

Санкції Пекіна проти Boeing, Northrop Grumman і L3Harris: США отримали перший серйозний удар

Серед тих, хто потрапив під санкції, — підрозділ компанії Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation і L3Harris Maritime Services. Згідно з повідомленням МЗС КНР, заходи передбачають замороження активів на території Китаю та заборону для китайських компаній і громадян вести будь-які фінансові та комерційні операції з цими фірмами.

Рішення Пекіна стало прямою реакцією на пакет озброєння для Тайваню на $11,1 млрд, який минулого тижня оголосив Вашингтон — найбільший за всю історію США. У китайському МЗС наголосили, що Тайвань — це "ядро корінних інтересів Китаю" та "першa червона лінія, яку не можна перетинати у відносинах з США".

У відомстві додали, що будь-які "провокаційні дії" щодо Тайваню отримають жорстку відповідь, і закликали Вашингтон негайно припинити "небезпечні спроби озброювати острів".

Аналітики попереджають, що це може стати початком серйозного етапу протистояння між двома глобальними гігантами. Санкції Пекіна вже підняли питання про ризики ланцюгів постачання та оборонної промисловості США — особливо щодо компаній, які постачають критично важливе обладнання для армії.

Це рішення підкреслює, що питання Тайваню залишається одним із найчутливіших у світі, і будь-які подальші кроки можуть мати глобальні наслідки для безпеки та економіки.

