Китай заморозил активы оборонных гигантов США из-за Тайваня: что это значит для мира

Китай ответил на масштабную поставку оружия Тайваню из США заморозкой активов десяти физических лиц и двадцати оборонных компаний американского происхождения. Об этом пишет Reuters.

Санкции Пекина против Boeing, Northrop Grumman и L3Harris: США получили первый серьезный удар

Среди попавших под санкции — подразделение компании Boeing в Сент-Луисе, Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services. Согласно сообщению МИД КНР, меры предусматривают заморозку активов на территории Китая и запрещение для китайских компаний и граждан вести любые финансовые и коммерческие операции с этими фирмами.

Решение Пекина стало прямой реакцией на пакет вооружения для Тайваня на $11,1 млрд , который на прошлой неделе объявил Вашингтон — самый большой за всю историю США. В китайском МИД подчеркнули, что Тайвань — это "ядро коренных интересов Китая" и "первая красная линия, которую нельзя пересекать в отношениях с США".

В ведомстве добавили, что любые "провокационные действия" по Тайваню получат жесткий ответ и призвали Вашингтон немедленно прекратить "опасные попытки вооружать остров".

Аналитики предупреждают, что это может стать началом серьезного противостояния между двумя глобальными гигантами. Санкции Пекина уже подняли вопрос о рисках цепей поставок и оборонной промышленности США — особенно в отношении компаний, поставляющих критически важное оборудование для армии.

Это решение подчеркивает, что вопрос Тайваня остается одним из самых чувствительных в мире и любые дальнейшие шаги могут иметь глобальные последствия для безопасности и экономики.

