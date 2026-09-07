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Китай надіслав Україні незвичне прохання: кого хоче захистити

«Владивосток не чіпатимуть»: як спецоперація «Павутина» змусила Китай просити Зеленського про безпекові гарантії

7 вересня 2026, 12:29
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Недилько Ксения

Уряд Китайської Народної Республіки офіційно звертався до керівництва України з проханням не здійснювати вогневе ураження російського міста Владивосток. Про це повідомляє авторитетне японське інформаційне агентство Kyodo News. За інформацією журналістів, такий дипломатичний крок Пекіна був зумовлений безпековими заходами під час проведення великого міжнародного заходу за участю найвищого ешелону китайської влади. Україна прислухалася до аргументів партнерів та погодилася надати відповідні гарантії.

Китай надіслав Україні незвичне прохання: кого хоче захистити

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"Запит Пекіна був спрямований на забезпечення безпеки китайської делегації во главе з Дін Сюесяном, який займає шосте місце в Політбюро ЦК КПК, — зазначають іноземні оглядачі, — в ході чотириденного Східного економічного форуму (проходив 1-4 вересня). Україна пообіцяла, що не буде атакувати місто".

Занепокоєння Китаю виглядає цілком обґрунтованим, зважаючи на попередні успішні демонстрації далекобійних спроможностей українського оборонно-промислового комплексу. Попри колосальну географічну віддаленість далекосхідного регіону РФ від українських кордонів, загроза для Кремля залишається цілком реальною.

"Незважаючи на те, що Владивосток знаходиться більше ніж у 6500 км від України, в Пекіні, ймовірно, побоювалися, — наголошує видання, — що Київ може провести атаки безпілотників, аналогічні спецоперації "Павутина" в 2025 році".

Варто зауважити, що факт наявності таких специфічних міжнародних перемовин раніше опосередковано підтверджував і керівник української держави. Під час свого виступу в перший день осені він натякнув на чутливе прохання від іноземних партнерів, не називаючи конкретну країну.

"1 вересня президент України Володимир Зеленський розповідав, — резюмують журналісти Kyodo News, — що одна з держав просила Київ не завдавати ударів у напрямку Владивостока".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв'ю авторитетному виданню The New York Times розповів про залаштунки зимових дипломатичних перемовин в Абу-Дабі. За його словами, під час зустрічі з представниками країни-агресорки українська сторона намагалася змінити вектор дискусії та змусити росіян мислити реалістичніше щодо майбутнього врегулювання.



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