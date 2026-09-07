Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Уряд Китайської Народної Республіки офіційно звертався до керівництва України з проханням не здійснювати вогневе ураження російського міста Владивосток. Про це повідомляє авторитетне японське інформаційне агентство Kyodo News. За інформацією журналістів, такий дипломатичний крок Пекіна був зумовлений безпековими заходами під час проведення великого міжнародного заходу за участю найвищого ешелону китайської влади. Україна прислухалася до аргументів партнерів та погодилася надати відповідні гарантії.
Сі Цзіньпін і Володимир Зеленський
Занепокоєння Китаю виглядає цілком обґрунтованим, зважаючи на попередні успішні демонстрації далекобійних спроможностей українського оборонно-промислового комплексу. Попри колосальну географічну віддаленість далекосхідного регіону РФ від українських кордонів, загроза для Кремля залишається цілком реальною.
Варто зауважити, що факт наявності таких специфічних міжнародних перемовин раніше опосередковано підтверджував і керівник української держави. Під час свого виступу в перший день осені він натякнув на чутливе прохання від іноземних партнерів, не називаючи конкретну країну.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв'ю авторитетному виданню The New York Times розповів про залаштунки зимових дипломатичних перемовин в Абу-Дабі. За його словами, під час зустрічі з представниками країни-агресорки українська сторона намагалася змінити вектор дискусії та змусити росіян мислити реалістичніше щодо майбутнього врегулювання.