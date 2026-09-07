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Китай направил Украине необычную просьбу: кого хочет защитить

«Владивосток не будут трогать»: как спецоперация «Паутина» заставила Китай просить Зеленского о гарантиях безопасности

7 сентября 2026, 12:29
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Недилько Ксения

Правительство Китайской Народной Республики официально обращалось к руководству Украины с просьбой не производить огненное поражение российского города Владивосток. Об этом сообщает авторитетное японское информационное агентство Kyodo News. По информации журналистов, такой дипломатический шаг Пекина был обусловлен мерами безопасности во время проведения крупного международного мероприятия с участием высшего эшелона китайских властей. Украина прислушалась к аргументам партнеров и согласилась предоставить соответствующие гарантии.

Китай направил Украине необычную просьбу: кого хочет защитить

Си Цзиньпин и Владимир Зеленский

"Запрос Пекина был направлен на обеспечение безопасности китайской делегации во главе с Дин Сюэсяном, занимающим шестое место в Политбюро ЦК КПК, – отмечают иностранные обозреватели, – в ходе четырехдневного Восточного экономического форума (проходил 1-4 сентября). Украина пообещала, что не будет атаковать город".

Беспокойство Китая выглядит вполне обоснованным, учитывая предыдущие успешные демонстрации дальнобойных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на колоссальную географическую удаленность дальневосточного региона РФ от украинских границ, угроза Кремлю остается вполне реальной.

"Несмотря на то, что Владивосток находится более чем в 6500 км от Украины, в Пекине, вероятно, опасались, — отмечает издание, — что Киев может провести атаки беспилотников, аналогичные спецоперации "Паутина" в 2025 году".

Следует заметить, что факт наличия таких специфических международных переговоров ранее косвенно подтверждал и руководитель украинского государства. Во время своего выступления в первый день осени он намекнул на чувствительную просьбу от иностранных партнеров, не называя конкретную страну.

"1 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, — резюмируют журналисты Kyodo News, — что одно из государств просило Киев не наносить удары в направлении Владивостока".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью авторитетному изданию The New York Times рассказал о закулисье зимних дипломатических переговоров в Абу-Даби. По его словам, во время встречи с представителями страны-агрессора украинская сторона пыталась изменить вектор дискуссии и заставить россиян мыслить более реалистично по поводу будущего урегулирования.



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