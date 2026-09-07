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Недилько Ксения
Правительство Китайской Народной Республики официально обращалось к руководству Украины с просьбой не производить огненное поражение российского города Владивосток. Об этом сообщает авторитетное японское информационное агентство Kyodo News. По информации журналистов, такой дипломатический шаг Пекина был обусловлен мерами безопасности во время проведения крупного международного мероприятия с участием высшего эшелона китайских властей. Украина прислушалась к аргументам партнеров и согласилась предоставить соответствующие гарантии.
Си Цзиньпин и Владимир Зеленский
Беспокойство Китая выглядит вполне обоснованным, учитывая предыдущие успешные демонстрации дальнобойных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на колоссальную географическую удаленность дальневосточного региона РФ от украинских границ, угроза Кремлю остается вполне реальной.
Следует заметить, что факт наличия таких специфических международных переговоров ранее косвенно подтверждал и руководитель украинского государства. Во время своего выступления в первый день осени он намекнул на чувствительную просьбу от иностранных партнеров, не называя конкретную страну.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью авторитетному изданию The New York Times рассказал о закулисье зимних дипломатических переговоров в Абу-Даби. По его словам, во время встречи с представителями страны-агрессора украинская сторона пыталась изменить вектор дискуссии и заставить россиян мыслить более реалистично по поводу будущего урегулирования.