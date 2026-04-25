Київ звернувся до ЄС із негайною вимогою після нічної атаки РФ

Після масштабної нічної атаки Росії на Україну міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступив із жорстким закликом до Європейського Союзу прискорити реалізацію вже узгоджених рішень. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами голови дипломатичного відомства, протягом однієї ночі російські сили випустили щонайменше 650 дронів і ракет, цілеспрямовано атакуючи громадянську інфраструктуру. Внаслідок ударів загинули щонайменше чотири людини, ще понад тридцять отримали поранення в різних регіонах країни.

Сибіга наголосив, що йдеться про системні атаки проти мирного населення, і закликав до повної відповідальності російського керівництва за скоєні злочини. Він зазначив, що на тлі таких дій будь-які затримки у міжнародній реакції лише посилюють агресора.

"Ключові рішення ЄС вже розблоковані і мають бути реалізовані без зволікання", — наголосив міністр.

На його думку, єдиною ефективною відповіддю на атаки залишається посилення санкційного тиску, розширення військової та фінансової допомоги Україні, а також консолідація зусиль європейських країн.

У Києві переконані, що подальше затягування із практичними кроками з боку ЄС створює додаткові ризики для безпеки на континенті. Українська сторона наполягає: лише жорсткі та швидкі рішення здатні зупинити ескалацію та запобігти новим ударам по цивільній інфраструктурі.

