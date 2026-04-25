Киев обратился к ЕС с немедленным требованием после ночной атаки РФ

После масштабной ночной атаки России на Украину министр иностранных дел Андрей Сибига выступил с жестким призывом к Европейскому Союзу ускорить реализацию уже согласованных решений. Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

По словам главы дипломатического ведомства, в течение одной ночи российские силы выпустили не менее 650 дронов и ракет, целенаправленно атакуя гражданскую инфраструктуру. В результате ударов погибли как минимум четыре человека, еще более тридцати получили ранения в разных регионах страны.

Сибига подчеркнул, что речь идет о системных атаках против мирного населения, и призвал к полной ответственности российского руководства за совершенные преступления. Он отметил, что на фоне таких действий любые задержки в международной реакции лишь усиливают агрессора.

"Ключевые решения ЕС уже разблокированы и должны быть реализованы без промедления", — подчеркнул министр.

По его мнению, единственным эффективным ответом на атаки остается усиление санкционного давления, расширение военной и финансовой помощи Украине, а также консолидация усилий европейских стран.

В Киеве убеждены, что дальнейшее затягивание с практическими шагами со стороны ЕС создает дополнительные риски для безопасности на континенте. Украинская сторона настаивает: только жесткие и быстрые решения способны остановить эскалацию и предотвратить новые удары по гражданской инфраструктуре.

