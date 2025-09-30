logo_ukra

Київ знову звернувся до Пекіна: що може зупинити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Київ знову звернувся до Пекіна: що може зупинити війну

У МЗС зазначили, що Україна хоче від Китаю більшої активності для завершення війни

30 вересня 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна чекає від Китаю активнішої участі у завершенні війни Росії проти України. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

Київ знову звернувся до Пекіна: що може зупинити війну

Україна та Китай. Фото: з відкритих джерел

На прийомі в посольстві Китаю в Україні з нагоди 76-ї річниці заснування КНР Євген Перебийніс висловив сподівання, що Китай, як одна з найвпливовіших держав світу, постійний член Ради безпеки ООН і країна, до якої Росія не зможе не прислухатися, відіграватиме активнішу роль у процесі мирного врегулювання і у мирному врегулюванні і в процесі мирного врегулювання на необхідності припинення бойових дій.

"Росія не зможе не дослухатися Китаю", — вважає заступник міністра.

На його переконання, багатьом китайцям знайомі ті почуття, які долають українців, адже за фактом наш народ упродовж понад десяти років дає відсіч незаконній та жорстокій російській агресії та зі зброєю в руках обстоює свободу та незалежність своєї країни.

Перебійніс висловив подяку КНР за підтримку територіальної цілісності та незалежності України.

"Ця підтримка була особливо важливою для нас на початку повномасштабної агресії Росії проти України", — наголосив дипломат.

За його словами, Україна прагне активізації відносин із КНР, зокрема, поглиблення політичного діалогу на всіх рівнях.

Читайте також на порталі "Коментарі" — документи підтверджують, що китайські компанії постачали Росію безпілотниками. Китайські інженери брали участь і у випробуваннях військових дронів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Також видання "Коментарі" повідомляло – чим завершилася розмова Трампа та Сі: чи допоможе Китай завершити війну в Україні.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4041920-ukraina-ocikue-vid-kitau-aktivnisoi-ucasti-u-pripinenni-vijni-mzs.html
