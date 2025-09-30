Киев вновь обратился к Пекину: что может остановить войну

Украина ждет от Китая более активного участия в завершении войны России против Украины. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Украина и Китай. Фото: из открытых источников

На приеме в посольстве Китая в Украине по случаю 76-й годовщины основания КНР Евгений Перебийнис выразил надежду, что Китай, как одно из самых влиятельных государств мира, постоянный член Совета безопасности ООН и страна, к которой Россия не сможет не прислушиваться, будет играть более активную роль в процессе мирного урегулирования и найдет соответствующие рычаги влияния для убеждения Кремля в необходимости прекращения боевых действий.

"Россия не сможет не прислушаться к Китаю", — считает замминистра.

По его убеждению, многим китайцам знакомо те чувства, которые одолевают украинцев, ведь по факту наш народ на протяжении более десяти лет дает отпор незаконной и жестокой российской агрессии и с оружием в руках отстаивает свободу и независимость своей страны.

Перебийнис выразил благодарность КНР за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

"Эта поддержка была особенно важна для нас в начале полномасштабной агрессии России против Украины", — подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина стремится к активизации отношений с КНР, в частности, углублению политического диалога на всех уровнях.

