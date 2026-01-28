Київ жорстко відповів Будапешту: посла Угорщини викликали до МЗС

Міністерство закордонних справ України 28 січня викликало посла Угорщини Антала Гейзера у зв’язку із заявами угорської влади про нібито втручання України у парламентські вибори в Угорщині. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України.

МЗС України. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі угорському дипломату було висловлено рішучий протест. У МЗС наголосили, що Україна категорично заперечує будь-які звинувачення у втручанні у внутрішні справи Угорщини та виступає проти втягування нашої держави у передвиборчу кампанію сусідньої країни. За словами українських дипломатів, такі дії з боку Будапешта відверто шкодять розвитку двосторонніх відносин.

Українська сторона закликала угорську владу припинити агресивну антиукраїнську риторику та утриматися від безпідставних заяв. У МЗС застерегли, що подальше загострення інформаційного тиску може мати негативні наслідки для співпраці між двома сусідніми державами.

Водночас у відомстві підкреслили, що Україна залишається відкритою до конструктивного та взаємоповажного діалогу з Угорщиною. Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню європейської інтеграції України.

У МЗС наголосили на важливості розблокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, зазначивши, що цей процес відповідає інтересам обох народів, зокрема й угорської національної меншини, яка проживає в Україні.

