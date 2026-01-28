logo_ukra

Київ жорстко відповів Будапешту: посла Угорщини викликали до МЗС

Україна відкинула звинувачення у втручанні у вибори та застерегла від подальшої антиукраїнської риторики

28 січня 2026, 15:31
Автор:
Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ України 28 січня викликало посла Угорщини Антала Гейзера у зв’язку із заявами угорської влади про нібито втручання України у парламентські вибори в Угорщині. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України.

Київ жорстко відповів Будапешту: посла Угорщини викликали до МЗС

МЗС України. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі угорському дипломату було висловлено рішучий протест. У МЗС наголосили, що Україна категорично заперечує будь-які звинувачення у втручанні у внутрішні справи Угорщини та виступає проти втягування нашої держави у передвиборчу кампанію сусідньої країни. За словами українських дипломатів, такі дії з боку Будапешта відверто шкодять розвитку двосторонніх відносин.

Українська сторона закликала угорську владу припинити агресивну антиукраїнську риторику та утриматися від безпідставних заяв. У МЗС застерегли, що подальше загострення інформаційного тиску може мати негативні наслідки для співпраці між двома сусідніми державами.

Водночас у відомстві підкреслили, що Україна залишається відкритою до конструктивного та взаємоповажного діалогу з Угорщиною. Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню європейської інтеграції України.

У МЗС наголосили на важливості розблокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, зазначивши, що цей процес відповідає інтересам обох народів, зокрема й угорської національної меншини, яка проживає в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз готується до однієї з найсуттєвіших інституційних змін за останні роки та збирається переглянути принцип одностайності у сфері зовнішньої політики та безпеки. Глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала поступово перейти до голосування кваліфікованою більшістю, що фактично позбавить окремі країни можливості блокувати рішення всього блоку.

Кая Каллас під час промови на конференції Європейського оборонного агентства наголосила, що світ стрімко змінюється, а Європа більше не може дозволити собі повільність. За її словами, одностайність дедалі частіше використовується як важіль політичного шантажу.




