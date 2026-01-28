Киев жестко ответил Будапешту: посла Венгрии вызвали в МИД

Министерство иностранных дел Украины 28 января вызвало посла Венгрии Антала Гейзера в связи с заявлениями венгерских властей о якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы в Венгрии. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В ходе встречи венгерскому дипломату был высказан решительный протест. В МИД подчеркнули, что Украина категорически отрицает какие-либо обвинения во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и выступает против втягивания нашего государства в предвыборную кампанию соседней страны. По словам украинских дипломатов, подобные действия со стороны Будапешта откровенно вредят развитию двусторонних отношений.

Украинская сторона призвала венгерские власти прекратить агрессивную антиукраинскую риторику и воздержаться от безосновательных заявлений. В МИД предупредили, что дальнейшее обострение информационного давления может иметь негативные последствия для сотрудничества между двумя соседними государствами.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Украина остается открытой к конструктивному и взаимоуважительному диалогу с Венгрией. Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу европейской интеграции Украины.

В МИД отметили важность разблокирования переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, отметив, что этот процесс отвечает интересам обоих народов, в том числе и венгерского национального меньшинства, проживающего в Украине.

