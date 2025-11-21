Київ все обдумав: у МЗС України відповіли, чи реалізовуватимуть мирний план Трампа

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з європейськими колегами 20 листопада охарактеризував новий мирний план США як такий, що не може бути реалізований. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що під час закритого засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу український міністр сказав своїм колегам, що умови нових пропозицій США "продиктовані РФ". Тому, фактично, цей план просто неможливо реалізувати.

"Зрештою, жоден мирний план неможливий, якщо він заснований на умиротворенні агресора... Це може принести лише більше війни та жорстокості Україні та всій Європі", — сказав Сибіга.

У статті йдеться про те, що план США дуже розчарував європейців, які вважали, що президент США Дональд Трамп нарешті зрозумів — довіряти російському диктатору Володимиру Путіну не варто.

"Американська пропозиція викликала тривогу в європейських столицях, частково тому, що їх повністю виключили з процесу її підготовки, і головним чином тому, що, за словами одного з чиновників, вона є нічим іншим, як "список бажань Путіна", — йдеться у публікації.

Чиновники та дипломати як у Києві, так і в Європі були вкрай роздратовані черговою спробою Вашингтона нав'язати Україні "погану угоду". Один із них назвав план США "просто списком пунктів для задоволення Путіна".

Інший європейський дипломат зазначив, що такий план викликає тривогу.

"Якщо Росія зійде з рук, то це лише питання часу, коли ми побачимо нову російську агресію — і в Україні, і в країнах ЄС та НАТО", — сказав дипломат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії" щодо територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовішин.



