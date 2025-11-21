Київ все обдумав: у МЗС України відповіли, чи реалізовуватимуть мирний план Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з європейськими колегами 20 листопада охарактеризував новий мирний план США як такий, що не може бути реалізований. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
У публікації йдеться, що під час закритого засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу український міністр сказав своїм колегам, що умови нових пропозицій США "продиктовані РФ". Тому, фактично, цей план просто неможливо реалізувати.
У статті йдеться про те, що план США дуже розчарував європейців, які вважали, що президент США Дональд Трамп нарешті зрозумів — довіряти російському диктатору Володимиру Путіну не варто.
Чиновники та дипломати як у Києві, так і в Європі були вкрай роздратовані черговою спробою Вашингтона нав'язати Україні "погану угоду". Один із них назвав план США "просто списком пунктів для задоволення Путіна".
Інший європейський дипломат зазначив, що такий план викликає тривогу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії" щодо територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовішин.